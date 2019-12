Bolsonaro diz torcer por juro menor e defende MP da regularização fundiária

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a afirmar nesta quarta-feira, 11, que torce pela queda da taxa básica de juros (Selic), atualmente em 5% ao ano. “Só a taxa de juros, espero que caia mais, equivale a menos R$ 97 bilhões que vamos pagar ano que vem”, disse Bolsonaro, quando afirmava que o governo faz esforços para melhora da economia. Nesta data, o Comitê de Política Monetária (Copom) anuncia decisão. A expectativa do mercado é de corte para 4,5%.

Ele também reclamou de críticas feitas à medida provisória da Regularização Fundiária, publicada na manhã desta quarta, 11, no Diário Oficial. “A MP de ontem.. Já estão criticando. Impressionante. Se o pessoal do campo parar, o pessoal de paletó e gravata morre de fome”, afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro disse que a mudança na legislação dará dignidade ao produtor rural. “Vão poder buscar recursos em banco. Vão produzir mais”, afirmou.

O presidente disse que população passaria fome se o governo mantivesse a mesma “política”. Ele afirmou que, no passado, o “sonho” dos brasileiros era comprar uma fazenda. “Hoje o sonho é vender. Ninguém quer ficar. Só ataque o tempo todo”, comentou.

“Deus nos deu as commodities. No campo e embaixo da terra. Embaixo da terra vai acabar um dia. No campo vai se exaurir. Continua política errada, ainda lá de trás, que estamos tentando mudar para tratar o homem do campo”, afirmou o presidente.