Bolsonaro diz ter ‘bala de prata’ para eleições de 2026

SÃO PAULO, 27 JUN (ANSA) – Com o risco de ficar inelegível por até oito anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que não vai se “desesperar” com a possibilidade iminente de perder seus direitos políticos e que tem uma “bala de prata” para as eleições de 2026.

“A tendência, o que todo o mundo diz, é que eu vou me tornar inelegível”, admitiu Bolsonaro em entrevista à Folha de S.Paulo. “Eu não vou me desesperar. O que eu posso fazer?”, acrescentou.

O ex-presidente ainda disse que é “imbrochável até que se prove o contrário” e que é “possível” tentar reverter uma eventual inelegibilidade no futuro, ainda que acredite que, com um “julgamento justo”, ele será “absolvido por unanimidade”.

Ao ser questionado se sua esposa, Michelle, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, poderiam ser candidatos à Presidência no seu lugar, Bolsonaro respondeu que sim, mas ressaltou que ele tem uma “bala de prata” para 2026.

“Eu tenho a bala de prata, mas não vou revelar”, afirmou. O ex-presidente ainda contou que tem um convite para “trabalhar nos Estados Unidos” como “garoto propaganda de venda de imóveis”.

“Mas eu não quero abandonar meu país. Tenho parentes aqui. Tenho uma filha aqui. Se eu for, vai a família toda embora”, ressaltou. (ANSA).

