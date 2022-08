Bolsonaro diz que UE quer acelerar acordo com Mercosul para enfrentar desabastecimento

reuters 17/08/2022 - 20:16 Compartilhe

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira que a União Europeia buscou o Brasil para avançar nas negociações do acordo do Mercosul para enfrentar o “fantasma do desabastecimento”.

A fala do presidente em evento com prefeitos ocorreu um dia após a Reuters antecipar que representantes da União Europeia buscaram o governo brasileiro, por meio do Itamaraty e do Ministério da Economia, com o objetivo de avançar nas negociações sobre o acordo, indicando um sinal de redesenho das cadeias globais de valor.

“Lá eles estão com um problema sério. Começa a aparecer o fantasma do desabastecimento. Tanto é que a comunidade europeia quer acelerar conosco o nosso acordo com o Mercosul, que começamos em 2019 e não é fácil, porque todos os países da União Europeia têm que dar o ‘sim’, o seu respectivo Parlamento, e agora eles resolveram acelerar isso aí”, disse o presidente a prefeitos.

“Porque a fome, não digo que é apenas uma preocupação, é algo bastante sério na Europa no momento, e o mundo sabe que sem o Brasil eles passam fome”, acrescentou.

Em uma fala com tom de campanha eleitoral, Bolsonaro repetiu já ter acertado com a equipe econômica de tornar permanente em 2023 o aumento para 600 reais do Auxílio Brasil, e aproveitou para prometer reajuste e reestrutuação de carreiras a servidores públicos federais, sem dar detalhes.

Garantiu, ainda, manter conversas com a área da Economia para assegurar a manutenção de isenção de impostos federais incidentes sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha, acenando ainda com a possibilidade, sob avaliação, de também incluir o querosene de aviação.

Bolsonaro estimou ainda que os próximos indicadores econômicos serão positivos, ao afirmar que deve haver deflação em agosto e que o país deve fechar o ano com crescimento econômico positivo. Também manifestou otimismo para que o Congresso aprove medida elaborada pelo Executivo que tem como alvo a liberação da mineração em terras indígenas. Mas devido ao período eleitoral, o Congresso tem trabalhado em semanas específicas, no chamado esforço concentrado, razão pela qual apresenta uma redução no ritmo de votações.

Por conta da guerra da Rússia na Ucrânia, o Brasil sofreu uma baixa no abastecimento de fertilizantes.