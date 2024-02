Bolsonaro diz que TSE trabalhou para eleger Lula em 2022

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/02/2024 - 4:13 Para compartilhar:

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, no último sábado 3, que os ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) trabalharam para eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

Em entrevista concedida a um influenciador português, o ex-capitão alegou que “ninguém consegue entender” como o petista conseguiu o derrotar na disputa eleitoral.

“A Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E, depois, o Supremo Tribunal Federal, que 3 dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço”, disse Bolsonaro, sem apresentar provas, em entrevista ao português Sérgio Tavares.

Ao falar dos ministros que atuaram no pleito de 2022, Bolsonaro se refere a Alexandre de Moraes, presidente do STF e ministro do STF, o vice-presidente da Corte Eleitoral, Edson Fachin, e o ex-ministro da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski.

O TSE é formado por três ministros do STF, três do STJ (Supremo Tribunal de Justiça) e dois advogados indicados pelo Supremo.

A lisura das eleições já foi constada por vários órgãos. O sistema de votação por urna eletrônica é utilizado no Brasil desde 1996 e, desde então, nunca apresentou nenhum indício concreto de fraude ou caso de invasão de uma urna e alteração dos votos.

Ele ainda afirmou que os atos golpistas do dia 8 de Janeiro de 2023, quando manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram os prédios sedes dos Três Poderes, foi uma “armadilha” que querem vincular a ele “a qualquer custo”.

