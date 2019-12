Bolsonaro diz que Trump desistiu de sobretaxar aço do Brasil

SÃO PAULO, 20 DEZ (ANSA) – O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira (20) que seu homólogo americano, Donald Trump, desistiu de sobretaxar o aço e o alumínio do Brasil. “Minha equipe fez contato com a equipe do governo do senhor Donald Trump. E fomos conduzindo a conversa o que seria melhor sobre a sobretaxação do aço e do alumínio”, afirmou durante transmissão ao vivo no Facebook. A decisão foi revelada depois que Bolsonaro conversou, por telefone, com Trump durante 15 minutos. “Entendi o que ele queria, e dei meus argumentos. Ele se convenceu e decidiu dizer a todos nós brasileiros que nosso aço e alumínio não serão sobretaxados”. “Dessa forma, nossa política continua sendo a melhor força possível, porque há muito o Brasil vinha se afastando dos Estados Unidos”, acrescentou o presidente brasileiro, que estava acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do assessor especial de Relações Exteriores, Filipe Martins.

Segundo Bolsonaro, “os Estados Unidos são grandes parceiros” de seu governo e “a amizade pessoal, a simpatia” que ambos têm um pelo outro “continuam mais fortalecidas ainda”.

Em sua conta no Twitter, Trump chegou a confirmar que recebeu a ligação de Bolsonaro, mas não deu detalhes sobre a taxação.

“Acabei de ter uma ótima ligação com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Discutimos inúmeros temas, incluindo negócios. A relação entre os Estados Unidos e o Brasil nunca esteve tão fortalecida”.

A imposição de taxa sobre o aço e o alumínio do Brasil havia sido anunciada pelo republicano no início de deste mês. (ANSA)