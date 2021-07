Bolsonaro diz que tomou providência após reunião com Luís Miranda

Por Eduardo Simões

(Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado que tomou providências após o encontro com o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), no qual o parlamentar afirma ter alertado o presidente sobre irregularidades no contrato para compra da vacina contra Covid-19 Covaxin.

Ao mesmo tempo, em entrevista à Rádio Gaúcha, em Bento Gonçalves (RS), Bolsonaro disse que não tem como tomar providências todas as vezes em que alguém lhe leva um problema em uma reunião e se recusou a responder se disse a Miranda que o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), estava envolvido nas supostas irregularidades com a Covaxin, como relata Miranda.

“Eu tenho reunião com 100 pessoas por mês, os assuntos mais variados possíveis eu não posso chegar qualquer coisa para mim e ter que tomar providência imediatamente, tá certo? Tomei providência nesse caso”, afirmou à emissora.

Bolsonaro também voltou a atacar a CPI da Covid no Senado e chamou de “histórias fantasiosas” as denúncias de irregularidades envolvendo tratativas para compra de vacinas contra Covid-19 investigadas pela CPI.

O presidente tornou-se alvo de um inquérito por suspeita de prevaricação após o relato de Miranda à CPI da Covid de que o alertou sobre irregularidades envolvendo a Covaxin. Barros nega envolvimento com as tratativas sobre a vacina.

Novamente sem máscara e mais uma vez provocando aglomerações, numa violação das recomendações de autoridades sanitárias para conter a disseminação da Covid-19 –doença responsável pelas mortes de mais de 530 mil pessoas no Brasil– Bolsonaro participou de um passeio de moto com apoiadores em Porto Alegre na manhã deste sábado.

