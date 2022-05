Bolsonaro diz que Petrobras vai causar ‘convulsão nacional’ se subir combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro ampliou os ataques à Petrobras e disse, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que a empresa pode “quebrar o Brasil”, mergulhar o País em crise econômica e “causar convulsão nacional” se subir o preço dos combustíveis. “É apelo, Petrobras, não quebre o Brasil”, afirmou.





Pouco antes de a Petrobras divulgar lucro de R$ 44,561 bilhões no primeiro trimestre do ano, o presidente disse na live, citando “fontes”, que o lucro da empresa poderia chegar a R$ 40 bilhões, o que não justificaria novo aumento dos combustíveis. “Lucro da Petrobras é maior com a crise, não consigo entender”, disse o chefe do Executivo. “Eu não posso entender a Petrobras faturar horrores na crise”, acrescentou.

O presidente ainda confirmou que o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, vai com ele amanhã na viagem oficial à Guiana para aproximar o Brasil do país vizinho, que descobriu reservas de petróleo.

“Guiana e Suriname descobriram reservas de gás e petróleo equivalentes a 40% das atuais reservas brasileiras. Estamos indo para lá com a Petrobras para ela participar desse mercado. Teoricamente, a Petrobras poderá aumentar sua área de atuação no Brasil em 40%”, declarou Bolsonaro sobre a viagem.