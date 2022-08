Bolsonaro diz que paraguaios abastecem carro no Brasil com redução na gasolina

Estadão Conteúdo 31/08/2022 - 12:33 Compartilhe

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), exaltou indicadores econômicos de seu governo nesta quarta-feira, 31, em visita a Foz do Iguaçu (PR), numa estratégia adotada para conquistar votos. Ao lado do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, o candidato à reeleição disse que, com a redução nos preços dos combustíveis no Brasil, os paraguaios agora vêm ao País para abastecer o carro.

“Mais números da economia a partir de hoje na questão do desemprego no Brasil. Mês a mês tem caído bastante a taxa de desemprego, a informalidade já voltou, nós estamos arrecadando mais do que gastamos, a inflação indo lá para baixo”, disse o chefe do Executivo a jornalistas, durante visita à Ponte da Integração Brasil-Paraguai.

De acordo com dados divulgados nesta quarta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desocupação no Brasil ficou em 9,1% no trimestre encerrado em julho. Nos três meses até junho de 2022, o índice estava em 9,3%. A campanha de Bolsonaro tem aconselhado o presidente a destacar a melhora dos indicadores da economia para se defender de críticas.

Além do desemprego, o foco da campanha é a inflação, os preços dos combustíveis e o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 mensais. “Até há pouco tempo, a gente vinha abastecer carro aqui no Paraguai, agora os paraguaios vêm abastecer carro aqui no Brasil. A gasolina já, em muitos postos, abaixo de R$ 5, o etanol abaixo de R$ 4 também”, declarou o chefe do Executivo.

Ele citou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), como um aliado na “questão dos combustíveis”.

Bolsonaro ressaltou também afinidades ideológicas com o presidente do Paraguai. “O Brasil está de vento em popa. E o Paraguai vem junto com a gente. É um país que nos interessa, um país democrático, cristão, cujo presidente defende a família”, disse.