Bolsonaro diz que neutralidade do Brasil em guerra na Ucrânia garante fertilizantes

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira a apoiadores que a neutralidade do Brasil na invasão militar que a Rússia fez à Ucrânia garantiu a manutenção do fornecimento de fertilizantes russos, destacando a importância do insumo para o agronegócio brasileiro.

“Nessa guerra lá fora, queriam que eu tomasse partido. Meu partido é o Brasil, temos negócios com a Rússia, somos neutros e continuamos recebendo fertilizantes deles. Imagina o nosso agronegócio sem fertilizantes, cairia a produtividade”, disse ele, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Bolsonaro também comentou que devido à guerra na Ucrânia aquele país do leste europeu não está exportando trigo, o que está pressionando seus preços tanto no mercado internacional como no Brasil.

“Alguém vai pagar essa conta”, disse.

Mesmo diante de críticas da comunidade internacional, o presidente tem buscado manter sua postura de neutralidade desde o início da guerra, no final de fevereiro. Na ONU, no entanto, o Brasil já votou a favor de resoluções contrárias à Rússia.

Pouco antes da deflagração do conflito armado, Bolsonaro se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou.

