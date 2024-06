Bolsonaro diz que ‘não tem como’ apoiar Pablo Marçal em SP e reforça aliança com Nunes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 14:05 Para compartilhar:

Apesar do lobby de Pablo Marçal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira, 5, que não irá apoiar o pré-candidato à prefeitura pelo PRTB, e reafirmou o compromisso com o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

“Eu disse a ele [Pablo Marçal] que eu tenho um compromisso com o prefeito através da indicação do vice, o coronel [Ricardo] Mello Araújo. A essa altura do campeonato, eu não tenho como apoiá-lo”, disse, em entrevista à Folha de S.Paulo. Bolsonaro não negou, porém, considerar o apoio ao coach em um eventual segundo turno.

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) esteve em Brasília e se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras lideranças para falar sobre seu pleito à capital paulista. O empresário e coach ainda recebeu a medalha de “imbrochável”, “imorrível” e “incomível” do ex-presidente.

No final de maio, uma pesquisa Datafolha apontou um empate técnico nas intenções de voto entre Nunes (24%) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Marçal tem 7% das intenções de voto e está um ponto porcentual abaixo de José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB), de acordo com o levantamento.

*Com informações do Estadão Conteúdo