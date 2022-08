Bolsonaro diz que “não falaria nada” se quisesse dar golpe, rejeita cargo vitalício

reuters 08/08/2022 - 21:39 Compartilhe

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) negou nesta segunda-feira que tenha intenção de dar um golpe caso perca as eleições, e disse não ter interesse em proposta que concederia cargo de senador vitalício a ex-presidentes, o que garantiria foro privilegiado e imunidade parlamentar.

“Eu não estou com medo de perder a eleição, não estou preocupado com isso. Se eu quisesse dar golpe eu não falaria nada, deixa correr e no último dia dá o golpe, ou você fala que vai dar golpe agora? Por que essa acusação de golpista para cima de mim?”, disse Bolsonaro em entrevista ao canal Flow Podcast, no YouTube.

Bolsonaro, que aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a levantar suspeitas sem fundamento contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral.

Ele afirmou que o encontro com embaixadores no mês passado, quando também fez ataques ao sistema eleitoral, teve o objetivo de “repor ordem na casa” após o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter uma primeira reunião com diplomatas para defender a segurança das eleições.

“O que nós queremos é transparência, porque a fama minha lá fora é de golpista, não quer aceitar o resultado das eleições”, afirmou.

Questionado sobre notícias recentes de que aliados estariam articulando a votação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que concederia de cargo de senador vitalício a ex-presidentes, garantindo foro privilegiado e imunidade parlamentar, Bolsonaro afirmou não ter interesse.

“Não estou interessado nisso, vão falar que eu estou pedindo arrego… Não quero essa imunidade.”

(Por Pedro Fonseca)