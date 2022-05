Bolsonaro diz que inflação está ‘acima do normal’, mas culpa alta a processo global

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 19, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que a inflação brasileira está oito pontos porcentuais “acima do normal”.

“Inflação é 12%, como a prevista era de 4%, na verdade está 8 (pontos) acima do normal”, reconheceu Bolsonaro. Dados divulgados no último dia 11 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a inflação chegou a 12,13% no acumulado dos últimos 12 meses encerrados em abril.





Bolsonaro voltou a dizer, no entanto, que o processo inflacionário não é algo exclusivo do Brasil, mas um fenômeno global. “É bastante? É, mas é no mundo todo”, disse. Em uma tentativa de mostrar resultados das políticas do governo para baixar o preço dos alimentos, ele disse que o “arroz voltou ao preço normal”.

O presidente afirmou também que a liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça suspendendo o cálculo feito pelos Estados para alíquota do ICMS dos combustíveis “vai ter desdobramentos”, sem detalhar quais.