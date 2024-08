Bolsonaro diz que ‘falta caráter’ a Marçal; candidato à prefeitura reage e chama filho do ex-presidente de ‘retardado mental’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2024 - 9:39 Para compartilhar:

As rusgas entre a família Bolsonaro e o candidato à prefeitura Pablo Marçal se intensificaram nos últimos dias. O empresário, que tentava se aproximar do ex-presidente, viu sua relação deteriorar após Bolsonaro fazer um comentário crítico nas redes sociais. Na noite de quinta-feira, 22, Pablo Marçal reagiu a uma entrevista do ex-presidente, na qual Bolsonaro afirmou que” falta caráter” para Marçal. Em vez de atacar diretamente o ex-presidente, Marçal atribuiu a responsabilidade pelos ataques ao vereador Carlos Bolsonaro, referindo-se ao 03 como “retardado mental”.

“Foi o Carlos Bolsonaro que fez essa m*rda aí. Ele usou as redes sociais do pai”, disse Marçal, se referindo à discussão entre ele e o ex-presidente nas redes sociais — leia aqui a matéria completa. O ex-coach ainda chamou Carlos Bolsonaro de “retardado mental”, dizendo em seguida que que pararia os ataques em respeito ao pai do vereador.

Embora tenha atribuído o entrevero a Carlos, o pai, Jair Bolsonaro, disse em entrevista ao Metrópoles na noite de quinta-feira, após o confronto nas redes sociais, que “falta caráter” a Marçal. O ex-presidente ainda relembrou os ataques feitos por Marçal a ele no passado, antes de se tornar apoiador durante a campanha de Bolsonaro à reeleição em 2022.

“Falta caráter ao Marçal. Ele me esculhambava até perto da eleição de 2022. Dizia que a única diferença entre Lula e eu era que eu tinha um dedo a mais e me chamou de ‘quadrilheiro’. Poucas semanas depois, quando não pôde ser candidato à Presidência, mudou de lado na reta final da campanha. Isso é falta de caráter”, disse o ex-presidente em entrevista.

O capitão da reserva ainda comentou sobre a doação feita por Marçal para a campanha em 2022, citada por Marçal na discussão do Instagram. “Doou esperando que eu fizesse um bom trabalho na Presidência ou esperando ganhar algo em troca? Quer contribuir com doação para depois ter uma boquinha no governo ou na prefeitura? E que diferença, né? Num curto espaço de tempo ele me chamar de quadrilheiro e depois doar R$ 160 mil. É lamentável que um candidato a prefeito de São Paulo tenha essa postura de fazer doação esperando algo em troca”, concluiu.

Sobre a declaração de Bolsonaro, Marçal evitou o contra-ataque, mas disse que esperava mais respeito do ex-presidente. Mas, se ele quer ensinar sobre caráter, beleza. Estou disposto a aprender”, completou.

Pesquisa: Marçal sobe 5 pontos e avança sobre eleitorado bolsonarista

O levantamento Datafolha publicado na quinta-feira mostrou crescimento substancial de Marçal, que chegou a 21% das intenções de voto, alcançando a liderança em um empate técnico triplo com Boulos (PSOL), 23%, e Ricardo Nunes (MDB), 21%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos.

Em quarto lugar aparece Datena (PSDB), que somou 10%. Em seguida, Tabata Amaral (PSB) teve 8%, e Marina Helena, 4%.

O instituto ouviu 1.204 eleitores de forma presencial entre os dias 20 e 21 de agosto.