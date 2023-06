Bolsonaro diz que está sendo ‘subliminarmente acusado’ por tragédia com submarino

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 12:45 Compartilhe

Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta sexta-feira, 23, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) refutou implicações que estariam sendo feitas em relação à tragédia envolvendo o submarino Titan, que resultou na morte de cinco pessoas devido a uma implosão. Bolsonaro afirmou que está sendo “subliminarmente acusado” de ser o responsável pelo acidente, mencionando reportagens que associam o seu ex-ministro e atual senador Marcos Pontes (PL), sócio da Agência Marcos Pontes, a pacotes de mergulho na área onde se encontra o Titanic.

O ex-presidente ressaltou que o comentário feito por Pontes, comparando a ausência de gravidade no espaço com a gravidade máxima nas profundezas, está sendo usado como base para insinuar sua responsabilidade pela tragédia. Ele disse: “É porque lá atrás o Marcos Pontes fez uma comparação sobre [ser] sem gravidade lá em cima, porque ele é astronauta, e uma gravidade máxima a essa profundidade. Que cada 10 metros de profundidade equivale a uma atmosfera. Ele fez isso. E porque ele fez isso no passado, eu agora estou sendo subliminarmente acusado de ser o responsável por aquela tragédia desse mini submarino que vitimou parece que cinco pessoas.”

Como reportado pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, a agência do senador vendia pacotes para viagens ao Titanic. Porém, o submarino, conforme declarado pela Marinha dos Estados Unidos após o ocorrido, não possuía as condições de segurança necessárias para realizar a expedição.

A agência divulgava em seu site a seguinte descrição da viagem: “Esta é uma das mais incríveis aventuras que oferecemos: ver de perto o navio mais conhecido do mundo, o Titanic! Isso só é possível graças a um veículo especial usado para fins científicos e capaz de atingir grandes profundidades”, sem fornecer informações sobre os preços.

A assessoria de Marcos Pontes afirmou que a agência realiza pacotes de “turismo de aventura” e prioriza a segurança dos clientes. Além disso, ressaltou que nenhum passageiro dessa viagem específica adquiriu o pacote através da empresa.

Até o momento, as autoridades ainda estão investigando o momento exato e as causas da implosão do submarino durante a expedição turística ao Titanic.

