Bolsonaro diz que chora no banheiro de casa, mas que Michelle nunca viu

Em um encontro organizado por uma igreja evangélica em Brasília, na noite desta quinta-feira (14), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), disse que chora no banheiro de casa, mas que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, nunca viu. As informações são da Folha.

“Cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer. Para onde devemos direcionar as nossas forças. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Minha esposa [Michelle Bolsonaro] nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. Em parte, acho que ela tem razão até”, disse o presidente.

Bolsonaro tem tentado reforçar os laços com as bases evangélicas já pensando nas eleições de 2022. Segundo a Folha, auxiliares do presidente estão preocupados com as tentativas de seu principal adversário nas urnas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), abrir interlocução com os evangélicos.

No encontro organizado pela igreja Comunidade das Nações, Bolsonaro voltou a defender pautas conservadoras e a criticar medidas como isolamento social no combate à pandemia de Covid-19.

“Olha, aquele partido [PT] que esteve com o MEC [Ministério da Educação] entregue por 12 anos a uma pessoa [Fernando Haddad], que ficou para trás comigo no segundo turno. E hoje nós temos um pastor no MEC”, disse Bolsonaro em referência ao pastor Milton Ribeiro, que chefia a pasta.

Bolsonaro também voltou a citar que joga “dentro das quatro linhas” da Constituição, mas que o “Executivo tem que estar na frente para tomar as decisões”.

“Eu jogo dentro das quatro linhas [da Constituição], mas também não podemos aceitar que nenhuma pessoa jogue fora das mesmas. Os três Poderes são independentes e harmônicos. O Legislativo é extremamente importante para fiscalizar o Executivo. O Judiciário da mesma maneira, para dirimir os conflitos. Mas o Executivo tem que estar na frente para tomar as decisões. A gente não pode o tempo todo ser tolhido, impedido, por qualquer coisa, de prosseguir na nossa missão”, disse.

