Bolsonaro diz que Brasil vai enfrentar problemas de abastecimento

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, nesta quinta-feira (7), que o Brasil vai enfrentar “problemas de abastecimento” em 2022, com possível falta de produtos. As informações são da Folha.

“Eu vou avisar um ano antes. Fertilizantes: por questão de crise energética, a China começa a produzir menos fertilizantes. Já aumentou o preço, vai aumentar mais e vai faltar. A cada cinco pratos de comida no mundo, um sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento ano que vem”, disse Bolsonaro.

A fala foi feita durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. Ele disse que, diante do cenário, a Secretaria de Assuntos Estratégicos está elaborando um plano emergencial de fertilizantes.

Ainda de acordo com o jornal, interlocutores do governo que acompanham o tema dizem que a previsão é de que a crise energética da China tenha impactos na produção agrícola brasileira, mas que no momento não trabalham com um cenário de desabastecimento.

Bolsonaro voltou a tocar no assunto durante sua live semanal transmitida nas redes sociais, e disse que “como deve faltar fertilizante, por falta de oferta no mercado, o produtor rural vai plantar menos”.

“Se vai plantar menos, vai colher menos. Menos oferta, a procura igual ou um pouquinho maior, [tem] aumento de preço. Isso é para o mundo todo”, disse o presidente.

