Bolsonaro diz não ter ciência da decisão de Toffoli que pode beneficiar Flávio

O presidente Jair Bolsonaro disse não ter conhecimento da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que atinge a investigação contra um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Ao ser questionado sobre o assunto por jornalistas, Bolsonaro respondeu que “quem fala sobre isso são os nossos advogados”. O presidente falou com a imprensa após a posse do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano.

Durante o evento, o presidente citou que viu Montezano crescer, pois ele era amigo dos seus filhos e todos moravam no mesmo condomínio no Rio de Janeiro. Ao falar sobre os “jovens”, Bolsonaro mencionou Flávio, dizendo que um deles virou senador. “Temos um Senador da República que, por ser meu filho, tem seus problemas potencializados”, discursou.

Nesta terça, Toffoli atendeu a um pedido da defesa de Flávio para suspender todos os processos judiciais que tenham partido do compartilhamento de dados de órgãos de controle sem prévia autorização judicial. Com isso, todos os casos que tratam da controvérsia ficam suspensos até que o STF decida sobre a questão. O julgamento pelo plenário está marcado para novembro.

A decisão envolve dados obtidos via Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e Banco Central com o Ministério Público sem uma prévia autorização judicial, ou que foram instaurados sem a supervisão da Justiça.

O caso, revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo, teve origem em relatório do Coaf que identificou movimentações atípicas em contas do ex-assessor Fabrício Queiroz, que trabalhava no gabinete de Flávio durante seu mandato de deputado estadual no Rio de Janeiro.

Suspensão

Após a decisão de Dias Toffoli, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) cancelou o julgamento do habeas corpus apresentado pela defesa do senador Flávio Bolsonaro (PSL- RJ) que estava marcado para a tarde desta terça-feira, 16.