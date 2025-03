Bolsonaro diz não estar preocupado com julgamento no STF

(ANSA) – BRASILIA, 25 MAR – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que não está preocupado com o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que pode transformá-lo em réu por tentativa de golpe de Estado.

“Não tem como eu participar de uma organização criminosa armada se não tiver nenhuma arma no 8 de janeiro, não existe essa possibilidade. Eu não tenho preocupação nenhuma com o que estou sendo acusado”, afirmou Bolsonaro ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em entrevista ao podcast Inteligência Ltda “Tenho bons advogados, e eles vão, em um primeiro momento, explorar a questão de tecnicidade”, explicou o ex-mandatário.

A lista de denunciados que podem virar réus ainda inclui os ex-ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Braga Netto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça); Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; o ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e o deputado federal Alexandre Ramagem, que na época chefiava a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

