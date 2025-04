Bolsonaro diz estar ‘se recuperando’ após ser hospitalizado com dores abdominais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assegurou que está se “recuperando”, após ter sido hospitalizado nesta sexta-feira (11) com “fortes dores” abdominais, no momento em que enfrenta um processo judicial por envolvimento na suposta trama golpista que pode levá-lo à prisão.

Embora esteja inelegível e, portanto, impossibilitado de disputar as presidenciais de 2026, o ex-presidente, de 70 anos, se preparava para iniciar um giro político pelo Rio Grande do Norte nesta sexta-feira.

Mas, “começou a sentir dores abdominais insuportáveis” no local onde levou uma facada em 2018, disse o senador bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN) em suas redes sociais.

Ele foi examinado em um hospital na cidade de Santa Cruz e depois transferido para o Hospital Rio Grande, na capital do estado.

“Graças a Deus, meu quadro está estável e sigo me recuperando, sem febre e com boa evolução clínica”, publicou o ex-presidente em sua conta no X.

A postagem foi acompanhada de uma foto em que ele aparece deitado no leito do hospital com uma sonda nasal e eletrodos no peito, enquanto faz o sinal de positivo com a mão.

“A causa [da internação] foi uma complicação no intestino delgado, consequência das múltiplas cirurgias que precisei realizar após o atentado sofrido em 2018”, acrescentou, em alusão à facada sofrida durante a campanha para as eleições presidenciais daquele ano, que ele venceu.

Segundo o hospital, o ex-presidente tem “parâmetros vitais estáveis, recebendo hidratação venosa, profilaxia antibacteriana e realizando exames laboratoriais complementares”.

“Por enquanto, não há necessidade de cirurgia”, afirmou em coletiva de imprensa o médico Luiz Roberto Leite Fonseca, diretor do hospital.

Bolsonaro, que começou a sentir dor de madrugada, permanecerá em Natal pelo menos até o fim da tarde junto a seu pessoal médico, e depois sua família decidirá se ele será transferido para outro hospital em São Paulo ou Brasília, acrescentou o diretor.

O ex-presidente chegou ao hospital de ambulância, com soro intravenoso, acordado e calmo, constatou um fotógrafo da AFP.

Antes, imagens transmitidas pela televisão mostraram o ex-presidente caminhando até o helicóptero, com certa dificuldade para andar.

– Problemas médicos e judiciais –

Bolsonaro está impedido de disputar eleições até 2030 por ter questionado, sem apresentar provas, a confiabilidade do sistema eleitoral.

Ele também será julgado por uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de outubro de 2022, nas quais foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Se for considerado culpado no julgamento previsto para os próximos meses, ele poderá pegar até 40 anos de prisão.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro teria buscado o apoio das forças armadas para impedir a posse de Lula.

O ex-presidente alega inocência e afirma ser “perseguido”.

Ele insiste em que quer se candidatar para as presidenciais de 2026, quando Lula também poderia disputar a reeleição.

“Estamos confiantes que o presidente vai sair dessa”, disse o senador Marinho.

Nos últimos anos, Bolsonaro (2019-2022) passou por diversas cirurgias e outras intervenções na região abdominal, decorrentes de uma facada sofrida em setembro de 2018 durante um evento de campanha presidencial.

As duas últimas cirurgias relacionadas a essa lesão ocorreram em setembro de 2023.

Em maio de 2024, ele passou quase duas semanas no hospital por uma infecção de pele.

Já Lula também foi hospitalizado no fim de 2024, por causa de uma hemorragia intracraniana resultante de um impacto na cabeça ao sofrer uma queda no banheiro de casa.

