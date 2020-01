Bolsonaro diz à Band que na volta da Índia deve nomear Regina Duarte

Em entrevista à Band veiculada na noite desta sexta-feira, 24, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que a atriz Regina Duarte será nomeada a nova secretária especial da Cultura. Segundo o presidente, a nomeação será oficializada assim que ele retornar ao Brasil, depois que cumprir compromissos na Índia, onde está no momento.

“Tivemos um problema com o secretário, foi demitido no mesmo dia em que apareceu o problema. Devemos, agora na minha volta, nomeá-la à frente da Secretaria da Cultura. Confio no seu trabalho”, disse Bolsonaro.

O presidente da República disse ter “aberto o jogo” com Regina Duarte nesta semana, quando a atriz esteve em Brasília para oficializar o que chamou de “noivado” com Bolsonaro. O presidente disse a atriz pediu que a Secretaria Especial da Cultura, sob sua gestão, retorne ao status de ministério. O presidente disse que o pedido vai contra a política do governo, que é de “não criar novos ministérios”, mas falou que vai considerar a solicitação.

“Vamos perder um ministério agora, que é o Banco Central”, falou Bolsonaro, citando o projeto que pode dar independência à autoridade monetária. “Ninguém estaria contra essa possibilidade de ter a ‘namoradinha do Brasil’ como terceira ministra mulher do nosso governo”, concluiu o presidente.