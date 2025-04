Bolsonaro divulga vídeo com atualização sobre estado de saúde após cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou nesta terça-feira, 29, um vídeo em que mostra a retirada da sonda nasogástrica, usada para alimentação endovenosa. Antes, o boletim médico do Hospital DF Star tinha informado que Bolsonaro “aceitou bem a oferta de água, chá e gelatina”.

Agora o ex-mandatário deve retornar com a alimentação natural. Ainda não há previsão de alta. Por meio de uma publicação no X, ele escreveu: “Bolsonaro retira a sonda nasogástrica. Cenas fortes, assista. Cirurgia ainda em consequência da real tentativa de homicídio de Adélio (lulista, antigo militante do Psol, o homem mais protegido do Sistema do Brasil)”.

De acordo com o boletim médico, o ex-presidente teve melhora no resultado dos exames no fígado e segue “estável clinicamente”, sem dor, febre e com a pressão arterial controlada.

Bolsonaro segue internado há duas semanas, após ser submetido a uma cirurgia para tratar de uma obstrução parcial do intestino.