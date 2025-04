Bolsonaro deixa hospital em Natal e segue de UTI aérea para Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Hospital RioGrande, em Natal (RN), no fim da tarde deste sábado, 12. Ele será transferido, em uma UTI aérea, para Brasília (DF).

Na sexta-feira, 11, o ex-presidente deu entrada em um hospital de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, com “dores intensas e uma forte distensão abdominal”. Mais tarde, ele foi transferido para o hospital particular em Natal, onde passou a noite.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Bolsonaro aparece saindo do hospital de Natal caminhando, com uma sonda no nariz e sendo ovacionado por apoiadores. Ele deixou o local de ambulância e seguiu para o aeroporto.

– Saída Hospital Rio Grande.

– Natal/RN, 12 Abr 17h30.

– Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/KsOKIT64CE — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 12, 2025

Neste sábado, a equipe médica de Bolsonaro optou por transferi-lo para Brasília. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), confirmou que o ex-presidnete vai passar por uma cirurgia no intestino em Brasília entre a madrugada e a manhã deste domingo, 13.

Mais cedo, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está afastado da Câmara e vive nos Estados Unidos, compartilhou uma imagem de uma chamada de vídeo com o pai e o ex-presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. Jair Bolsonaro aparece deitado, ligado a equipamentos médicos, enquanto os outros dois sorriem.

A foto foi repostada por Bolsonaro com a frase: “Volveremos”. O último boletim médico indica que o estado de saúde do ex-presidente é estável, com sinais de diminuição da distensão abdominal.