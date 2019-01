SÃO PAULO, 01 JAN (ANSA) – O cortejo do presidente eleito Jair Bolsonaro deixou agora há pouco a Granja do Torto, uma de suas residências oficiais, rumo à Catedral de Brasília. Ele se encontrará com o vice Hamilton Mourão e seguirá para o Congresso Nacional, onde a sessão solene de sua posse deve começar às 15h.

(ANSA)