Bolsonaro decreta luto de 3 dias por morte de Shinzo Abe

SÃO PAULO, 8 JUL (ANSA) – O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias no Brasil pelo assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe, morto a tiros durante um comício na cidade de Nara.

“Recebo com extrema indignação e pesar a notícia da morte de Shinzo Abe, líder brilhante e que foi um grande amigo do Brasil.

Estendo à família de Abe, bem como aos nossos irmãos japoneses, a minha solidariedade e o desejo de que Deus cuide de suas almas neste momento de dor”, escreveu Bolsonaro no Twitter.

O presidente também pediu que o crime seja “punido com rigor”.

“Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com o Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias”, acrescentou.

Abe foi baleado enquanto participava do comício de um candidato de seu partido para as eleições do próximo domingo (10), quando serão renovados os assentos da Câmara dos Conselheiros, um dos ramos do parlamento bicameral do Japão.

O ex-premiê sofreu uma hemorragia interna em função dos disparos e não resistiu aos ferimentos. O atirador, Tetsuya Yamagami, de 41 anos, foi preso em flagrante e disse que estava “frustrado e insatisfeito” com a conduta de Abe, que renunciara ao governo do Japão em setembro de 2020 por motivos de saúde. (ANSA).