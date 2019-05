Bolsonaro cumprimenta primeiro-ministro da Índia por reeleição

O presidente Jair Bolsonaro felicitou neste sábado (25) o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que foi reeleito ontem (24) naquela que é considerada a maior eleição do mundo. Ele disse crer num fortalecimento das relações comerciais entre os dois países.

Meus cumprimentos ao Primeiro-Ministro da Índia @narendramodi, por sua reeleição no dia de ontem. O Brasil tem, além de fortes laços de amizade e cooperação com a Índia, a certeza de que nossas relações comerciais serão cada vez mais sólidas”, escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter.