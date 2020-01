Bolsonaro cumpre segunda agenda no Rio, na Marinha

O presidente Jair Bolsonaro chegou pouco depois das 12h desta segunda-feira, 20, no 1º Distrito Naval, no centro do Rio de Janeiro. Essa é sua segunda agenda na cidade. Pela manhã esteve com o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos),no Palácio da Cidade.

Neste início de tarde, o presidente se reúne com o comandante da Marinha, almirante Ilques Barbosa. Em seguida, almoçará no 1º Distrito Naval.

Em seguida parte para o aeroporto Santos Dumont. Existe a expectativa de que se encontre com a atriz Regina Duarte, convidada para ser secretária de Cultura no governo federal.