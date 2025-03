Bolsonaro critica decisão do STF sobre Zambelli: ‘Exagero’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou como “injustiça” a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que formou maioria nesta terça-feira, 25, para condenar a deputada federal Carla Zambelli (PL). Um dia antes, Bolsonaro havia atribuído à parlamentar a responsabilidade por sua derrota nas eleições de 2022.

“Injustiça. Uma injustiça com a Carla Zambelli. Pelo que eu sei, ela tem porte de arma […] Um exagero. Não só a cassação do mandato, bem como o número de anos de prisão. Ela corre atrás de uma pessoa desarmada. Ela errou?”, afirmou o ex-presidente, durante entrevista após decisão unânime do STF que o tornou réu por tentativa de golpe de Estado.

Apesar da defesa, Bolsonaro voltou a dizer que a ação da deputada, que sacou uma arma e perseguiu um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma rua no bairro Jardins em São Paulo na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022, “interferiu nas eleições”.

“Ajudou a me desgastar, porque um órgão de imprensa muito poderoso ficou mostrando o dia todo aquela mensagem: ‘Olha aí, quem defende armamento defende uma situação como essa”, afirmou o ex-presidente.

Nesta terça-feira, 25, Bolsonaro havia dito que Carla Zambelli “tirou o mandato” de sua chapa em 2022. “A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente”, disse Bolsonaro ao relembrar o episódio durante participação no podcast Inteligência Ltda. nesta segunda-feira, 24. Para o ex-presidente, os eleitores associaram a atitude à sua política de defender a ampliação do porte de armas, o que teria lhe custado votos”, disse.

A deputada rebateu as acusações do ex-presidente, dizendo não serem “justas”. “No pior momento ele falar dessa forma é trazer muito peso para as minhas costas”, disse a Carla Zambelli em entrevista ao blog da Andreia Sadi, no G1. “Imagina o que é, para a cabeça de uma deputada, ser culpada pela eleição de um País por ter se defendido de quatro homens que me cuspiram, xingaram e empurraram? Eu tinha porte federal e houve um tiro, que achei que tinha pego no policial”, afirmou a parlamentar.

Apesar da maioria estar formada no STF, o julgamento ainda não foi encerrado e a condenação não será imediata. Além disso, ainda cabem recursos. Carla Zambelli foi condenada por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo. Além dos cinco anos e três meses de prisão, a condenação pode resultar na perda do mandato da deputada federal.