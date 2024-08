Bolsonaro critica alianças do PL com partidos de esquerda e ameaça apoiar adversários

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2024 - 13:53 Para compartilhar:

Em vídeo compartilhado nesta sexta-feira, 2, pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirma que irá trabalhar para desfazer coligações entre candidatos de seu partido e rivais de esquerda — como PT, PCdoB e PSOL — para as eleições municipais e, onde não for possível, pode fazer campanha por postulantes de outras siglas.

“Tudo que acertei lá atrás com o presidente do partido, Valdemar [Costa Neto], está sendo cumprido. Agora, nós vamos ter mais de dois mil candidatos a prefeito pelo Brasil, e em alguns municípios, estão aparecendo coligações do PL com partidos como PT, PCdoB, PSOL. Mesmo [as coligações] deixando de existir, fica essa mácula de pessoas que estão pensando apenas nelas para chegar no poder, e que se exploda o resto”, diz o ex-presidente.

Para Bolsonaro, essa relação representa uma aliança com legendas que apoiam “o que está acontecendo na Venezuela” — onde mortes e prisões foram registradas durante protestos contra a contestada reeleição do presidente Nicolás Maduro — e, onde não puder desfazê-la, seu grupo político fará campanha para adversários. “Vamos ver se tem um bom candidato de outro partido, e fazer campanha neste sentido”, afirma.

Na publicação no X (antigo Twitter) em que compartilha o vídeo do pai, o senador carioca complementa afirmando que o bolsonarismo não irá tolerar coligações entre o PL e partidos de esquerda. “Algumas pautas são inegociáveis”, concluiu.