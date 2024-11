Bolsonaro, Costa Neto e Cid: veja a lista dos indiciados pela PF por tentativa de golpe de Estado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/11/2024 - 15:48 Para compartilhar:

A PF (Polícia Federal) indiciou 37 pessoas nesta quinta-feira, 21, pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa em um relatório final que inclui as operações Tempus Veritatis e Contragolpe. Entre os indiciados estão Jair Bolsonaro (PL), Valdemar da Costa Neto (PL), Walter Braga Netto (PL), Mauro Cid e Augusto Heleno.

+ Bolsonaro, Braga Netto e outros ex-ministros são indiciados pela PF em inquérito sobre tentativa de golpe

+ A ligação de Bolsonaro com o plano para matar Lula, Alckmin e Moraes, segundo a PF

Confira abaixo a lista dos 37 indiciados:

1. AILTON GONÇALVES MORAES BARROS

2. ALEXANDRE CASTILHO BITENCOURT DA SILVA

3. ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM

4. ALMIR GARNIER SANTOS

5. AMAURI FERES SAAD

6. ANDERSON GUSTAVO TORRES

7. ANDERSON LIMA DE MOURA

8. ANGELO MARTINS DENICOLI

9. AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA

10. BERNARDO ROMAO CORREA NETTO

11. CARLOS CESAR MORETZSOHN ROCHA

12. CARLOS GIOVANI DELEVATI PASINI

13. CLEVERSON NEY MAGALHÃES

14. ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA

15. FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS

16. FILIPE GARCIA MARTINS

17. FERNANDO CERIMEDO

18. GIANCARLO GOMES RODRIGUES

19. GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA

20. HÉLIO FERREIRA LIMA

21. JAIR MESSIAS BOLSONARO

22. JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA

23. LAERCIO VERGILIO

24. MARCELO BORMEVET

25. MARCELO COSTA CÂMARA

26. MARIO FERNANDES

27. MAURO CESAR BARBOSA CID

28. NILTON DINIZ RODRIGUES

29. PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO

30. PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

31. RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA

32. RONALD FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR

33. SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS

34. TÉRCIO ARNAUD TOMAZ

35. VALDEMAR COSTA NETO

36. WALTER SOUZA BRAGA NETTO

37. WLADIMIR MATOS SOARES

Indiciamento

Essa formalização ocorre quando o inquérito conclui haver indícios de que o investigado cometeu ao menos um crime, com base em evidências coletadas pelos policiais. Além deste caso, o ex-presidente havia sido indiciado nas investigações das joias sauditas e das fraudes em cartões de vacina.

Bolsonaro não é réu. Com a conclusão do inquérito da PF, os indiciamentos são apresentados ao Ministério Público, neste caso à Procuradoria-Geral da República, que analisa os inquéritos e decide por apresentar ou não denúncias à Justiça.

Em caso positivo, as denúncias são oferecidas ao Supremo. Se o tribunal aceitá-las, os denunciados se tornam réus e o caso vira um processo criminal, ao fim do qual ocorre a condenação ou absolvição dos hoje indiciados.

Entenda as operações Tempus Veritatis e Contragolpe

Contragolpe e Tempus Veritatis são operações resultantes de um processo que começou com a coleta de provas da delação de Mauro Cid. Para serem deflagradas, foram autorizadas pelo Supremo e efetuaram prisões preventivas válidas até haver reversão jurídica das decisões — que pode ocorrer pela caneta do próprio Moraes, como se deu com Cid — ou enquanto não houver trânsito em julgado do processo.

A PF publicou o inquérito final das investigações, em que Bolsonaro, Braga Netto e outras 35 pessoas envolvidas na trama foram indiciadas. Em seguida, os indiciamentos são apresentados ao Ministério Público, neste caso à Procuradoria-Geral da República, que analisa as provas e decide por apresentar ou não denúncias à Justiça.

Em caso positivo, as denúncias são oferecidas ao Supremo. Se o tribunal aceitá-las, os indiciados se tornam réus e o caso vira um processo criminal, ao fim do qual ocorre a condenação ou absolvição dos envolvidos.