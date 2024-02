Bolsonaro convoca apoiadores para ato em São Paulo: ‘Quero me defender de todas as acusações’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/02/2024 - 20:16 Para compartilhar:

Na noite desta segunda, 12, começou a circular nos grupos de mensagens um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocando apoiadores a participarem de uma manifestação no próximo dia 25, na Avenida Paulista, em São Paulo.

“Será um ato pacífico em nome do nosso estado democrático de direito. Peço a todos que compareçam trajando verde-amarelo”, avisa Bolsonaro.

O ex-chefe de Estado ainda pede que os aliados não levem consigo “qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja” e afirma que pretende reunir apoio para se defender de todas as acusações que têm sido imputadas a ele nos últimos meses.

“Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês, que são as pessoas mais importantes do evento, para mostrar para o Brasil e para o mundo a nossa união e o que nós queremos: ‘Deus, pátria, família e liberdade’”, completa.

Operação da PF contra Bolsonaro

Na última quinta-feira, 8, a Polícia Federal apreendeu o passaporte ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com informações da GloboNews, o documento estava no escritório do político na sede do PL, em Brasília. Os agentes cumpriam um mandado de busca e apreensão no local.

O advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, informou que ele entregaria o passaporte às autoridades competente. “Bolsonaro já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados”, disse Wajngarten, nas redes sociais.

Jair Bolsonaro é um dos alvos da Operação Tempus Veritatis, deflagrada nesta quinta-feira, e que apura uma organização criminosa que atuou na “tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder”.

Assista ao vídeo:

Próximo 25/fevereiro. Av. Paulista, às 15 horas. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Com nosso Pres. Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/woSUcbvACw — Ricardo Salles (@rsallesmma) February 12, 2024

