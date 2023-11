Bolsonaro conversa com Milei e aceita convite para posse na Argentina

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2023 - 14:42 Para compartilhar:

O ex-presidente Jair Bolsonaro conversou nesta segunda-feira (20), por videoconferência, com o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, e aceitou seu convite para assistir à posse do novo governo, no dia 10 de dezembro, no país vizinho.

Bolsonaro parabenizou Milei pela vitória no segundo turno das eleições presidenciais da Argentina, no domingo (19), e se ofereceu para ajudá-lo, afirmando que o ultradireitista “representa muita coisa” para o Brasil.

“Você tem um trabalho muito grande pela frente (…) o trabalho vai pra fora da Argentina. Você representa muito pra nós democratas e amantes da liberdade”, disse emocionado o ex-presdiente durante a chamada de vídeo, compartilhada em suas redes sociais e na qual também participou seu filho Eduardo.

“Você representa muita coisa para o Brasil”, acrescentou Bolsonaro, que no domingo havia declarado na rede X (antigo Twitter) que com Milei, “a esperança volta a brilhar na América do Sul”.

Na videoconferência, o presidente eleito da Argentina agradeceu as palavras de Bolsonaro e o convidou, junto a seu filho Eduardo, para a posse no dia 10 de dezembro: “Para mim seria uma honra enorme”.

“Iremos”, respondeu Jair, que governou o Brasil entre 2019 e 2022.

No domingo, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, desejou “boa sorte e êxito” ao novo governo argentino, em uma publicação no X em que não menciona Milei.

“A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos”, escreveu Lula.

O libertário Milei obteve 55% dos votos frente aos 44% do centrista peronista Sergio Massa, atual ministro da Economia, e inaugurará uma nova era no país sul-americano, governado pela centro-esquerda desde 2003.

Bolsonaro se colocou à “disposição” do presidente eleito argentino. “Deus vai te iluminar, vai te proteger, você fará um bom governo para o bem de nossos países”, disse.

O ex-presidente brincou que a vitória de Milei chegou a balançar sua torcida no futebol.

“Estou quase torcendo pela Argentina”, disse, sobre a partida entre a atual campeã mundial contra o Brasil na próxima terça-feira (21), pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

