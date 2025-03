Bolsonaro comenta sobre Tarcísio: ‘Não vou falar excepcional, um bom político’

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que Tarcísio de Freitas é um “bom político, assim como tem outros nomes pelo Brasil”, porém disse que não iria “falar excepcional”. A fala ocorreu durante uma entrevista ao jornal Folha de S. Paulo na qual Bolsonaro recusou-se a nomear um sucessor político para concorrer a presidência em 2026 diante de sua inelegibilidade.

“Eu tenho plano B, Bolsonaro, tá? Eu vou até o último momento buscar pela minha possibilidade de disputar a eleição”, afirmou o ex-presidente. “Dentro do PL, devidamente autorizado pelo Valdemar Costa Neto, o candidato sou eu. Até porque uma injustiça é negar a democracia, eu não poder disputar eleições, dado essas duas acusações.”

“Tarcísio é uma excelente pessoa, fenomenal gestor e um muito bom, bom, não vou falar excepcional, um bom político, assim como tem outros nomes pelo Brasil”, seguiu. Citou ainda outros dos nomes ventilados como seus sucessores políticos mais prováveis: “Zema tem uma pessoa que fez uma boa gestão lá, o Caiado, o Jorginho Mello, outras pessoas que não estão no cargo executivo, mas despontam. Bons parlamentares por aí”, disse.

Bolsonaro inelegível

Bolsonaro está impedido de concorrer eleições até 2030 após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em junho de 2023 considerá-lo culpado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. As acusações estão relacionadas a uma reunião com embaixadores estrangeiros em 2022 durante a qual o então presidente Jair Bolsonaro buscou descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro.

“Eu não me vejo impedido de forma legal de disputar a eleição. As duas inelegibilidades, uma por se reunir com embaixadores, abuso de poder político, não tem cabimento”, disse Bolsonaro.