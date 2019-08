Bolsonaro comenta postagem sobre esposa do presidente da França e é criticado

Em resposta às críticas internacionais que o governo federal vem recebendo sobre as queimadas na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) fez um comentário em uma postagem de uma seguidor seu que está sendo considerado como machista.

No Facebook, o seguidor do presidente fez um post com uma montagem de fotos da primeira-dama Michele Bolsonaro e Bolsonaro e outra do presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte Macron. “Agora entende por que Macron persegue Bolsonaro?”, dizia o post com a montagem. Bolsonaro respondeu à postagem: “Não humilha cara. kkkkkkk”.

Muitos internautas criticaram à atitude do presidente e fizera a hashtag #calabocabolsonaro ficar como um dos assuntos mais do Twitter. Alguns famosos também se pronunciaram sobre o comentário feito pelo presidente criticando o posicionamento dele.

O fato de uma pessoa tentar ofender uma mulher por sua aparência física, por si só já é vergonhoso. Quando essa pessoa é Chefe de Estado, é vergonha nacional. Se envolve a Primeira-Dama de uma nação amiga, vira vexame diplomático. Nosso Presidente é um moleque! #CalaBocaBolsonaro pic.twitter.com/8Gtf72mNBt — Antonia Pellegrino (@APellegrino1) August 25, 2019

Chega a ser engraçado ver Bolsonaro tentando ofender a Primeira-Dama da França. Imagina se Macron resolve ofender a Michelle? Avó traficante, mãe falsificadora, receptora de cheques de laranja, marido miliciano… #CalaBocaBolsonaro — jef (@jeferson) August 25, 2019