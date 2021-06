Bolsonaro comemora vaga em Conselho de Segurança e diz que Brasil tem boa relação com o mundo

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente Jair Bolsonaro comemorou nesta terça-feira a eleição do Brasil para uma das vagas rotativas do Conselho de Segurança das Nações Unidas, afirmando que o resultado é uma prova do bom relacionamento que o país tem com todo o mundo.

“Tivemos para uma cadeira no Conselho de Segurança não permanente da ONU o voto de 182 países entre 190. Isso é uma prova irrefutável que o Brasil tem bom relacionamento com o mundo todo”, disse Bolsonaro em um evento no Palácio do Planalto. “O Brasil está perfeitamente alinhado com o mundo.”

O país foi eleito 10 anos após ter ocupado pela última vez uma das 10 vagas rotativas do Conselho, com direito de voto, mas não de veto –esse restrito a Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. O mandato será ocupado entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023.

O Brasil recebeu 181 de 193 possíveis, com um voto contrário e o restante de abstenções. O número, que também foi comemorado pelo presidente como um sinal do bom relacionamento do país com o restante do mundo, foi inferior ao da última vez que o governo brasileiro foi eleito. Em 2009, foram 182 de 183 votos e uma abstenção.

ACORDO ESPACIAL

Na cerimônia no Palácio do Planalto foi assinado um acordo com o governo dos Estados Unidos para incluir o Brasil no Projeto Artêmis, um programa da agência espacial norte-americana, a Nasa, que pretende levar dois astronautas, uma mulher e um homem, à Lua até 2024.

Outros 11 países, além do Brasil e dos EUA, fazem parte do acordo, que prevê algum acesso do Brasil a tecnologias espaciais.

