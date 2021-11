Bolsonaro comemora leilão do 5G e diz que internet permitirá mostrar verdade sobre Amazônia

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro comemorou nesta quinta-feira o sucesso de leilão da tecnologia 5G por ampliar o acesso à internet no país, afirmando que assim será possível mostrar o que disse ser a “verdade” sobre a Amazônia.

“Com a chegada do 5G… como a internet vai para quase todos os locais do Brasil, são aproximadamente 10 mil regiões que não têm internet ainda, chegará internet lá, os indígenas vão começar a mostrar a imagem da Amazônia para a Europa, e não as mentiras que saem de grande parte da mídia para fora do Brasil”, disse Bolsonaro na tradicional transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais.

O presidente aproveitou para afirmar que com a chegada da internet a diversas regiões do país –a ideia é, inclusive, oferecer a tecnologia em rodovias federais, uma demanda de caminhoneiros– poderá ser mostrada a “verdade” sobre a Amazônia.

Bolsonaro sustentou que o bioma está preservado e afirmou ainda que o Brasil é exemplo em preservação ambiental, apesar das críticas à política ambiental do país.

Apesar das afirmações do presidente, a destruição da floresta no ano passado no Brasil foi equivalente ao tamanho do Líbano e, embora possa haver uma ligeira queda em 2021, o desmatamento continua em um nível não visto desde 2008.

Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que também participou da live, até o momento o leilão do 5G já chegava à marca de 43 bilhões de reais. Questionado pelo presidente, o ministro confirmou que “vai passar dos 50 bi”, número a ser consolidado na sexta-feira.

“Esse foi o maior leilão já feito pelo seu governo”, disse Faria a Bolsonaro.

