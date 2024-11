Bolsonaro cogita Temer para vice e diz que Trump é passo importante para volta à Presidência

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2024 - 10:07 Para compartilhar:

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos representa um “passo importante” para o seu “sonho” de disputar o pleito de 2026 e, para isso, cogita ter o ex-mandatário Michel Temer (MDB) como vice na chapa.

Em entrevista à “Folha” na quarta-feira, 6, Bolsonaro disse que, para ele, a vitória do republicano representa um recado de que sua inelegibilidade – até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) – seria uma armação para tirá-lo da disputa.

Na visão do ex-presidente, a eleição de Trump deve refletir no mundo inteiro, visto que o EUA é considerado “a maior democracia do mundo, projeta poder, que fez valer a sua força, não teve conflito no mundo enquanto o Trump estava lá”.

“Aqui no Brasil talvez fique um recado da própria eleição que queremos, cumprimento das leis, Estado democrático de Direito não da boca para fora, mas na prática”, completou.

Ao ser questionado se há uma comparação entre a situação dele e a de Trump, que também é alvo de investigações, Bolsonaro respondeu usando como exemplo a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 por trumpistas.

“Lá teve o Capitólio , que teve mortes. Tentaram de todas as maneiras colocar na conta dele. Lógico, ele é uma pessoa de uma enorme diferença em relação a mim, foi presidente de um país muito rico, fantástico, tem boas amizades com todo o mundo, o cara é bilionário. Enfrentou a perseguição do Judiciário. Eu aqui estou esquivo”, disse.

Quando falou sobre sua vontade de retornar ao Palácio do Planalto, Bolsonaro destacou que “ser presidente é uma merda. Eu não sei como é que cheguei à Presidência. Aconteceu. Dei o melhor de mim. Você estava preparado? Não estava. Apesar de 28 anos de Parlamento, quando você vê aquela cadeira lá, cai para trás. Agora a minha pretensão [é a] de voltar. Eu tenho um sonho. Qual é o sonho? De ajudar o Brasil”.

Para o ex-presidente, governar neste momento seria difícil, visto que não teria maioria no Congresso Nacional. Porém acredita que em 2026 deve vir “uma bancada enorme”, e também que o próximo deve ser a anistia para os presos por conta do 8 de janeiro de 2023 e a sua própria.

Recentemente, Bolsonaro fez acenos de que gostaria de ter o ex-presidente Michel Temer como vice. No entanto, ao ser questionado se esse seria um bom nome, ele afirmou que “não descarto conversar com ninguém. Não sei… ele é garantista, é um ex-presidente. O impeachment [de Dilma Rousseff em 2016] abriu uma brecha para eu me candidatar. Não existe impeachment sem vice”.