Bolsonaro chora ao ver Trump voltando à Presidência nos EUA; veja vídeo

Jair Bolsonaro (PL) se emocionou e chegou ao chorar ao ver Donald Trump tomar posse como novo presidente dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 20.

Com o passaporte apreendido pela Polícia Federal como medida cautelar imposta por seu envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente não pôde ir a Washington para participar da cerimônia e acompanhou-a do Brasil, pela televisão. O registro da comoção foi publicado pelo filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), no Instagram. Veja abaixo:

Como o site IstoÉ reportou, deputados que viajaram aos EUA para “representar” Bolsonaro no evento planejavam pedir que Trump suspenda o visto de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e responsável pelas decisões que o impedem de deixar o país.

Por sua vez, o ex-presidente tem feito gestos públicos em direção ao americano e integrantes de seu grupo, como o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), exploram a volta do republicano à Casa Branca como um “prenúncio” do que pode ocorrer nas eleições presidenciais de 2026. Bolsonaro, vale lembrar, está inelegível e não poderá disputar o pleito.