Bolsonaro chega em motociata à Marcha para Jesus em Fortaleza

O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza (CE), para participar do evento evangélico Marcha para Jesus. Esta será a primeira vez que Bolsonaro participa do evento na cidade.

Antes de chegar ao local, o presidente participou de uma motociata com seus apoiadores. A motociata saiu do aeroporto de Fortaleza até a Marcha.

Às vésperas da eleição e atrás do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, nas pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro participa do evento em Fortaleza dentro de sua agenda de sua campanha, no Nordeste, em busca da reeleição ao Planalto no pleito de outubro deste ano. Pela manhã, esteve em Natal, no Rio Grande do Norte, onde participou de uma missa.

A Marcha Para Jesus e outros eventos religiosos, que concentram parte dos seus apoiadores, têm sido os principais palcos políticos para Bolsonaro.