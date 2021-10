Bolsonaro chama ministros para cerimônia fechada de lançamento do novo Auxílio Brasil nesta terça

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro marcou para as 17h desta terça-feira uma cerimônia para anunciar o programa Auxílio Brasil, mesmo com as regras ainda mal definidas e uma reação negativa do mercado à decisão de colocar parte do pagamento fora do teto de gastos.

Em comunicação enviada a ministros e vista pela Reuters, o presidente convidou para a “Cerimônia de Lançamento do Auxílio Brasil” às 17h, no terceiro andar do Palácio do Planalto –onde fica o gabinete presidencial.

A comunicação da cerimônia foi enviada ainda na segunda-feira, e alguns ministros, como o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, chegaram a colocá-la em sua agenda pública, mas depois retiraram.

De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, no entanto, a cerimônia está mantida e consta da agenda interna de alguns ministros. Essa mesma fonte relatou que o valor de 400 reais para o Auxílio Brasil foi uma imposição do presidente Jair Bolsonaro.

Uma outra fonte, com conhecimento do programa, explicou que o valor pago às famílias será composto em parte pelo orçamento do Bolsa Família e em parte por um auxílio temporário que, por não ser estruturado como despesa continuada, não precisará de definição de fonte de receita.

Segundo essa fonte, o Bolsa Família será rebatizado de Auxílio Brasil, como planejava o governo, e manterá seu orçamento de 34,7 bilhões de reais previsto para o ano que vem. Mas, para robustecer o valor pago aos beneficiários, um auxílio temporário será criado, ao custo de cerca de 50 bilhões de reais. Parte do auxílio será pago dentro do teto de gastos e parte fora.

Ainda na noite de segunda-feira, se encaminhava para uma fórmula semelhante, mas com um valor total de 300 reais por família.

A informação de que o governo planeja furar o teto de gastos aguçou o mau humor do mercado financeiro. A Bovespa já abriu em queda e caía mais de 2% no início da tarde. Já o dólar subia cerca de 0,8%, a 5,5655 reais.

