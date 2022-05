Bolsonaro chama equipe de Guedes de ‘brilhante’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar nesta quarta-feira, 25, que a equipe econômica do governo é brilhante. A declaração foi feita durante evento no Palácio do Planalto durante a cerimônia de sanção da lei que cria novas regras para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

O governo espera emprestar até R$ 50 bilhões por meio do programa para pequenas e microempresas.