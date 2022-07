Bolsonaro chama embaixadores para atacar processo eleitoral com afirmações falsas

Por Ricardo Brito e Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro reuniu nesta segunda-feira embaixadores e representantes diplomáticos no Brasil para repetir, agora para um público externo, seus ataques sem provas e já refutados às urnas eletrônicas e ao sistema de votação brasileiro a menos de três meses das eleições.

Em um evento de cerca de 45 minutos no Palácio da Alvorada, com transmissão pela emissora pública TV Brasil, Bolsonaro usou um inquérito da Polícia Federal que investigou uma invasão hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2018 como argumento para as alegações infundadas de vulnerabilidades nas urnas eletrônicas.

O ataque, no entanto, ocorreu meses antes do pleito e não teve qualquer consequência sobre as eleições daquele ano.

Mais uma vez, Bolsonaro fez questão de destacar que é chefe das Forças Armadas –instituição que foi convidada para acompanhar o pleito pelo TSE na comissão de transparência das eleições–, e afirmou falsamente que nenhum sugestão da instituição teria sido acatada pelo colegiado.

Em 2020, quando estava em visita a Miami, Bolsonaro afirmou pela primeira vez que havia vencido as eleições no primeiro turno em 2018, e que apresentaria provas de fraudes, o que não fez, mesmo tendo sido interpelado judicialmente.

Em outro momento de escalada no ataque ao processo eleitoral, em julho de 2021, o presidente apresentou um suposto “especialista em dados” durante sua live semanal nas redes sociais em que mostrou o que chamou de “indícios” de fraude na totalização dos votos, mas admitiu que não tinha provas. Os “indícios” foram desmentidos.

Até hoje, no entanto, o presidente não apresentou quaisquer provas das acusações que faz. Ao contrário, ele mesmo repetiu mais de uma vez que não tem provas. Ainda assim, mantém que há riscos de fraude.

Nenhuma eleição feita desde o início do uso das urnas eletrônicas foi questionado ou houve qualquer indício sério de fraudes, mas, atrás nas pesquisas eleitorais, Bolsonaro vem questionando a seguranças das urnas, provocando dúvidas em parte da população e incitando reações no caso de resultados que ele não concorde.

(Reportagem adicional de Anthony Boadle)