Bolsonaro chama documentário sobre impeachment de Dilma de ficção e “porcaria”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou nesta terça-feira (14) o documentário “Democracia em Vertigem”, da cineasta brasileira Petra Costa. A obra é uma das indicadas ao Oscar 2020.

Em entrevista coletiva na saída do Palácio do Alvorada, o presidente classificou o filme de “ficção” e “porcaria”. As informações são do Portal Uol.

“Ficção. Para quem gosta do que o urubu come, é um bom filme”, ironizou ele. Questionado se havia visto o documentário, Bolsonaro respondeu: “Vou perder tempo com uma porcaria dessas?”.

O documentário de duas horas, dirigido por Petra Costa, retrata a polarização política do Brasil e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A obra está concorrendo ao prêmio na categoria “Melhor Documentário” e foi indicada junto a “American Factory”, “The Cave”, “For Sama” e “Honeyland”.

Nas redes sociais, Petra comemorou a indicação do filme. “Numa época em que a extrema direita está se espalhando como uma epidemia esperamos que esse filme possa ajudar a entender como é crucial proteger nossas democracias. Viva o cinema Brasileiro!”, escreveu a diretora.

O filme produzido pela Netflix teve sua estreia mundial em Sundance, em janeiro do ano passado, e depois disso percorreu um importante circuito de festivais.