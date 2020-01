Bolsonaro: Cada Estado deve fazer sua devida reforma tributária

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta sexta-feira, 3, a ideia de uma reforma tributária que envolva apenas tributos federais. Segundo ele, a visão do governo é de que “cada Estado faça sua própria reforma”.

O presidente disse ainda que “a ordem”, para uma reforma, é que não haja novo aumento de impostos no Brasil. E emendou ainda que está em estudo mudanças no Imposto de Renda.

Em entrevista ao Estadão no ano passado, o secretário da Receita Federal já havia adiantado que o governo pretende enviar uma proposta de reforma tributária dividida em 4 estágios. O primeiro deles seria uma unificação do PIS/Cofins, que deveria ter sido enviado em novembro mas, até o recesso parlamentar, não havia ido ao Congresso. As mudanças no Imposto de Renda também estariam nos planos para o primeiro trimestre de 2020 e incluiriam, por exemplo, aumento da faixa de isenção e criação de nova alíquota para os mais ricos.