Bolsonaro: Brasil e China estão ‘próximos de 100% afinados’ na questão econômica

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou, após encontro com o presidente chinês Xi Jinping, que Brasil e China estão “próximos de 100% afinados” na questão econômica, e que questões políticas – inclusive as disputas entre China e Estados Unidos, outro país que Bolsonaro vê como importante aliado – serão discutidas “caso a caso”. “Nunca seremos 100% afinados (com a China), mas na questão econômica, acredito que estamos bem próximos disso”, afirmou o presidente brasileiro.

A leilão da cessão onerosa é uma das questões econômicas em que parece haver alinhamento. De acordo com Bolsonaro, a China pode participar do próximo leilão. “As informações que eu tive são que a China tem interesse em participar. E é bom para todos nós”, declarou.

O presidente brasileiro afirmou que na reunião também se falou do etanol. Segundo Bolsonaro, o governo chinês se interessa no biocombustível por buscar cumprir metas de menor poluição e emissão de CO2. “Acredito que brevemente, estaremos exportando etanol para a China”, completou.

Bolsonaro aproveitou para fazer elogios à carne brasileira – outro produto para o qual ele e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tentam abrir mercados. “Ele (Xi Jinping) falou que gosta de churrasco e falou muito bem da carne brasileira. Eu espero que isso ecoe em todos os continentes e países do mundo – que a carne brasileira é inigualável”, afirmou.

Na quinta-feira, 25, Tereza Cristina já declarou que novos frigoríficos brasileiros devem ser habilitados para exportar ao gigante asiático.

O presidente, ao elogiar a posição do embaixador chinês no Brasil em relação à “soberania brasileira” sobre a Amazônia, falou em “China única e Brasil único”, ressaltando que, quando passou por Taiwan, “era apenas parlamentar e foi de passagem, nada oficial”.