Bolsonaro ataca padre Julio Lancellotti após foto abençoando Lula

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez comentários nesta sexta-feira (28) atacando o padre Julio Lancellotti durante uma conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília. As informações são do UOL.

No comentário, motivado após a publicação de uma foto do padre abençoando o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, divulgada nesta semana, Bolsonaro relembra um caso de extorsão envolvendo o religioso, em 2004, e fez insinuações sem apresentar provas de que Lancellotti teria “dado uma Pajero para alguém”.

“Publicaram uma foto do Lula com o padre Lancellotti, de São Paulo. Eu não vou falar tudo aqui, não. Mas o Lancellotti deu uma Pajero para alguém um tempo atrás… Não vou falar tudo porque tem gente gravando. Ninguém vai dar uma Pajero assim, né? Então esse padre é daquele padrão: é o ‘Padre Pajero’, né? Então, os caras botam o padre com o Lula e acham que o padre é aquele padre sério, responsável”, disse Bolsonaro.

O caso que Bolsonaro cita diz respeito a um fato ocorrido em 2004, quando o padre Julio Lancellotti disse ter sido extorquido por um ex-interno da antiga Febem (hoje Fundação Casa) Anderson Marcos Batista, na época com 25 anos.

De acordo com o padre, o ex-interno ameaçava procurar a imprensa para denunciá-lo por pedofilia, na qual o alvo do crime seria o enteado de Batista, de 8 anos. Lancellotti também disse que foi alvo de ameaças de agressão.

À época, o padre gravou as conversas nas quais era chantageado e as entregou à polícia, e afirmou que pagou por medo de ser agredido e por achar que pudesse “mudar as pessoas que o extorquiam”.

Ainda de acordo com o UOL, as investigações mostraram que Batista e sua mulher compraram pelo menos cinco carros de luxo com dinheiro de extorsão, entre eles uma Pajero, o carro citado por Bolsonaro a seus apoiadores. O veículo foi financiado em nome de Lancellotti.

Encontro de Padre Julio com Lula

Na última terça-feira (25), Lula fez uma publicação em suas redes sociais de um encontro com o padre Julio, na qual dizia que um dos seus maiores orgulhos de quando foi presidente é de que, todo ano, na semana anterior ao Natal, ele se encontrava com o padre em algum viaduto de São Paulo para participar do Natal dos Catadores.

“Durante os oito anos da minha Presidência, todo 22 ou 23 de dezembro, a gente marcava e vinha aqui embaixo de algum viaduto em São Paulo pra participar do Natal dos Catadores. Isso é uma lembrança que marca minha vida e pra mim é motivo de muito orgulho”, disse Lula.

Em uma das fotos postadas por Lula, ele recebe uma bênção do padre. Ao final da mensagem, Lula diz: “Padre Julio, quero que você tenha certeza que vou ser um soldado da sua luta. Você pra mim é exemplo e motivo de orgulho”.

