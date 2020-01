Bolsonaro ataca jornalistas e diz que são ‘raça em extinção’

SÃO PAULO, 7 JAN (ANSA) – O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (6) que os jornalistas brasileiros são uma “raça em extinção”, em mais um ataque contra a imprensa. A declaração foi dada enquanto o mandatário conversava com eleitores e jornalistas na entrada do Palácio da Alvorada. “Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Tem de mudar isso. Vocês são uma espécie em extinção. Eu acho que vou botar os jornalistas do Brasil vinculados ao Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente].

Vocês são uma raça em extinção”, disse. Bolsonaro afirmou que cada vez menos os cidadãos confiam na imprensa e ressaltou que ler jornais diariamente resulta em desinformação, além de envenenar. “Cada vez mais gente não confia em vocês. E eu quero que vocês sejam, realmente, uma força no Brasil. É importante a informação, e não a desinformação ou o fake news. Perguntar aqui, por exemplo, eu cancelei todos os jornais no Planalto, todos, todos, não recebo mais nem jornal, nem revista. Quem quiser, que vá comprar. Porque envenena a gente ler jornal, a gente fica envenenado”, acrescentou.

Após a entrevista, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) divulgou uma nota na qual considerou a declaração “estapafúrdia” e ressaltou que enquanto a informação for uma “necessidade vital nas sociedades modernas”, o jornalismo existirá. “E, com certeza, sobreviverá por mais tempo do que políticos inimigos da democracia, que, estes sim, tendem a ser engolidos pela história”, finalizou o comunicado. (ANSA)