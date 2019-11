Bolsonaro assina decreto que simplifica o zoneamento para a cana

São Paulo, 05 – O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que simplifica e desburocratiza o zoneamento para o plantio de cana-de-açúcar, em razão das novas tecnologias no uso racional de água e o desenvolvimento de novos equipamentos da colheita mecanizada, informou o Ministério da Agricultura. A assinatura ocorreu em uma cerimônia no Palácio do Planalto com o presidente, ministros, entre eles a da Agricultura, Tereza Cristina, para celebrar os 300 dias de governo.