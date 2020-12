Bolsonaro assina decreto que retira do PND ações da Caixa Seguros

O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que exclui do Programa Nacional de Desestatização (PND) as participações minoritárias de emissão da Caixa Seguro Holding S.A detidas pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social, segundo informou há pouco a Secretaria Geral da Presidência da República. Conforme o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, noticiou mais cedo, a proposta foi aprovada no âmbito do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e visa facilitar um futuro IPO (oferta inicial de ações) – processo que foi interrompido em setembro, mas que deve ser retomado em fevereiro de 2021, segundo previsão da empresa.

O decreto autoriza a alienação dessas ações ordinárias de emissão da Caixa Seguros Holding S.A. para a Caixa Seguridade Participações S.A. O ato presidencial deve ser publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União.

