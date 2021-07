Bolsonaro aprova redução de biodiesel obrigatório na mistura final de diesel

O presidente Jair Bolsonaro aprovou nesta segunda-feira, 12, a resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que reduz o teor de mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel fóssil no 81º Leilão de Biodiesel. O porcentual de biodiesel passou de 13% para 12%.

Segundo informou o Ministério de Minas e Energia, em nota, “nos leilões anteriores (79º e 80º), o pOrcentual havia sido reduzido ao patamar de 10% em decorrência dos efeitos da valorização do custo do óleo de soja nos mercados brasileiro e internacional, combinados com a desvalorização cambial da moeda brasileira frente ao dólar”.

De acordo com o texto, a mudança aprovada hoje visa “evitar o incremento excessivo no preço final do diesel ao consumidor final”.

