Bolsonaro aprova prorrogação de contratos de exploração e produção de petróleo

O presidente Jair Bolsonaro aprovou Resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que dispõe sobre a prorrogação de contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural no País. Em nota divulgada neste domingo, o governo informa que a medida tem por objetivo “autorizar a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a avaliar a prorrogação da fase de produção em campos maduros concedidos à Petrobras dentro do Polígono do Pré-sal, buscando a manutenção da produção dos campos e atração de investimentos para a revitalização de jazidas maduras”.

Veja também